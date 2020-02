Solskjær: United-spillere har brug for vinterpause

Manchester United har brug for sejre for at nå top-4. En pause kan ifølge klubbens manager gøre underværker.

Manchester Uniteds manager, Ole Gunnar Solskjær, håber, at en to ugers vinterferie kan give fodboldspillerne ny energi og flere mål.

Sådan lyder det, efter at den engelske fodboldklub spillede 0-0 mod Wolverhampton i Premier League på hjemmebane lørdag aften.

- Vi har spillet så mange kampe de seneste to måneder. Spillerne er skåret ind til benet, deres energiniveau er i bund, og de trænger til en pause nu, siger han.

United skal ikke i aktion igen før 17. februar, hvor klubben møder Chelsea.

Kampen er vigtig for Solskjærs spillere, da der er seks point op til Chelsea, der ligger nummer fire.

United har hårdt brug for alle tre point i jagten på fjerdepladsen, der næste sæson giver adgang til Champions League.

Lørdag på Old Trafford havde United flest muligheder, men det lykkedes ikke at få bolden i nettet.

- Giv os den pause, så begynder vi at score mål, siger Ole Gunnar Solskjær efter kampen.

United havde onsdag den helt store pung fremme for at købe portugiseren Bruno Fernandes i Sporting, og allerede lørdag fik han debut i startopstillingen.

Han forsøgte at gå ind i en styrende rolle på den centrale midtbane, og han fik da gjort opmærksom på sig selv. Blandt andet med et godt skudforsøg, der blev reddet i slutningen af første halvleg.

Det bemærkede også manageren.

- Bruno er en topspiller. Men første halvleg lagde alle bold hen til ham, og Bruno er en af de spillere, der vil havde de andre spillere foran ham, og det gjorde vi ikke, siger Solskjær.

Ved midnat natten mellem fredag og lørdag hentede United desuden den nigerianske spiller Odion Ighalo i seks måneders låneaftale. Han var dog ikke med under lørdagens kamp, da han forventes at vende til England de kommende dage.

/ritzau/AFP