Solstorm giver igen god mulighed for nordlys i hele landet

Natten til søndag er der stor chance for at se nordlys i alle dele af landet.

Det fortæller astrofysiker Tina Ibsen lørdag eftermiddag.

- Der er rigtig gode muligheder for at se nordlys. Det var der både i nat, men også natten til i morgen. Det er nærmest muligt, uanset hvor man befinder sig i Danmark, siger hun.

Man skal helst væk fra byens lys, hvor man kan have frit udsyn til himlen. Så undgår man nemlig den lysforurening, som kommer fra gadelamper, bygninger og andet, siger hun.

- Og så skal vejret være klart. Hvis det er skyet, bliver der ikke noget at se. Men hvis det bliver ligesom i nat, vil man kunne se det fra alle steder i Danmark, siger hun.

Det skal være mørkt, før man kan se nordlyset, påpeger Tina Ibsen.

- Vi er jo i de lyse nætters tid, og i går kunne man se det et par timer efter solnedgang. Så det er nok fint fra omkring klokken 23 og tre til fire timer frem, siger hun.

Årsagen til nordlyset er, at Jorden fredag blev ramt af en solstorm, der er kraftigere, end man har set de sidste to årtier. Det har medført nordlys over store dele af kloden.

Sent fredag og i løbet af natten til lørdag blev der på sociale medier delt billeder af nordlys fra både Nordeuropa, Australien og Asien.

- Jorden bliver lige nu ramt af seks solstorme lige i rap. Det er næsten 20 år siden, at der sidst var en geomagnetisk storm som denne.

- Strålingspartikler fra solen, som er meget varme og meget små, brager ind i Jordens atmosfære. Det får så luften i atmosfæren til at lyse op i de her grønne, rødlige og violette farver, forklarer Tina Ibsen.

Nordlys ses typisk kun et par gange om året over Danmark.

Mens det er et mere sjældent fænomen i Danmark, opstår det dagligt i de polare områder. Det vil sige blandt andet i Nordskandinavien, Island og Grønland.

