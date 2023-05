Annette blev uhelbredeligt syg med kræft, da hospitalet reagerede for sent. Men hun nægter at være bitter

To direktører er blevet fyret i den omstridte kræftsag fra Aarhus Universitetshospital. Annette Bekner er blandt de 313 patienter, der blev opereret for sent og er i dag uhelbredelig syg af tarmkræft