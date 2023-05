Sommelier fra Geranium er kåret til Danmarks bedste

Andrea Sala fra michelinrestauranten Geranium er mandag blevet kåret til Danmarks bedste sommelier.

Det er sket ved DM i Sommelier, som er blevet afholdt i samarbejde med Nimb og Dansk Sommelier Forening. Konkurrencen er løbet af stablen i Nimbs lokaler i Axelborg i København.

Andrea Sala var oppe imod Jakub Filipek fra Formel B og Ketil Sauer fra Sauer Vin.

- Det føles fantastisk, lyder det fra sommelieren om sejren.

- Jeg kom hertil i går morges (søndag, red.) med et ønske om at vinde, men man ved aldrig. Jeg prøvede at gøre mit bedste, og det gik godt, siger Andrea Sala.

Spørger man Christian Aarø, der er præsident for Dansk Sommelier Forening og en del af dommerpanelet, var det marginalerne, der afgjorde det.

- De er oppe i nogle opgaver, som de mestrer rimelig godt, men der, hvor man specielt kan skille sig ud, er blandt andet på blindsmagningen af to vine, hvor man mundtligt skal beskrive, hvad man smager. Der ramte han en af vinene helt perfekt, siger han.

En sommelier er en fransk betegnelse for en specialuddannet vintjener. En sommeliers hovedopgave er at sammensætte vin og mad samt at give anbefalinger herom.

I alt deltog 15 kandidater i konkurrencen. Den begyndte klokken 10.00 mandag med en optagelsesprøve til finalen i DM i Sommelier.

Optagelsesprøven bestod i en en skriftlig del, hvor kandidaterne skulle svare på 60 spørgsmål. Derefter stod den på blindsmagning, hvor de skriftligt skulle beskrive tre vine og tre gange spiritus.

De tre bedste kandidater fik en plads i finalen. Her skulle finalisterne blandt andet begive sig ud i champagneservering og blindsmagning af to vine.

Ketil Sauer fra Sauer Vin blev nummer to. De to, der klarer sig bedst i finalen, skal egentlig repræsentere Danmark ved Nordisk Mesterskab for Sommeliers i oktober.

Som det ser ud i øjeblikket, skal hverken Sauer eller Sala deltage i mesterskabet. Det skyldes, at man i henhold til reglerne skal være statsborger i det land, man repræsenterer, forklarer Christian Aarø.

