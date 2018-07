Sommerdanmark går endnu en knastør uge i møde

Det tørre og solrige vejr, der slog tørkerekorder i slutningen af juni, fortsætter den første uge af juli.

Vi går endnu en solrig og knastør uge i møde efter en slutning på juni, der har slået alle tørkerekorder.

I de 14 år, hvor DMI har beregnet tørkeindekset, har junis sidste dage aldrig været så fattig på vand som i år.

Men den står dog ikke kun på sol og sommer for landets festival- og feriefolk.

For i løbet af ugen sniger der sig skyer ind over landet fra vest, ligesom vinden også blæser op og kan blive op til hård ved vestkysten.

Sådan lyder prognosen fra vagthavende meteorolog Martin Lindberg ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

- Men mandag starter ugen solrigt og lunt med temperaturer mellem 21 og 26 grader over hele landet, siger Martin Lindberg.

Også tirsdag bliver solrig med temperaturer, der lokalt kan komme helt op på 28 grader. Særligt i den nordøstlige del af landet bliver det varmt, mens det kan blive en anelse køligere i den vestlige del af Jylland.

- Når vi når til onsdag, kan der komme en del lave skyer ind over landet, og det betyder også lidt køligere vejr. Det er dog lidt usikkert, hvor mange skyer der kommer, siger Martin Lindberg.

- Det ser ud til, at skyerne særligt kommer til at dominere i det sydvestlige Jylland, og her kan temperaturerne komme ned omkring 18 grader, mens resten af landet kan få op til 25 grader. Så der bliver ret store temperaturforskelle, siger han.

Torsdag morgen byder fortsat på en del skyer, men det klarer hurtigt op i løbet af dagen, som kommer til at byde på nogen til en del sol.

Til gengæld blæser det op med en let til frisk vind, som ved vestkysten måske kan blive hård fra vest og nordvest.

Efter et par skyede dage er der igen høj sol i vente frem mod weekenden.

- Fredag ser det ud til, at der igen er mere sol på programmet. Der bliver sol, få skyer og igen lidt let til frisk vind.

/ritzau/