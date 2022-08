Sommeren er forbi - men september bliver lidt bedre end normalt

Klaus Larsen, du er vagtchef hos DMI. Hvordan har den danske sommer 2022 været?

Sommeren har været typisk dansk på mange måder. Vi har haft perioder med køligt vejr, skyer og byger, og så fik vi en ordentligt varmepumpe her til sidst. Det danske sommervejr er meget afhængigt af vindretningen. I starten af sommeren fik vi en strømning fra vest og nordvest. Det er vind, der har været ned over Atlanterhavet og Nordsøen, og der var temperaturen lavere end normalt, 17-18 grader. I august fik vi vind fra syd med et varmepust, der stammer fra Sahara og landsdækkende hedebølge.