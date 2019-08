Sommeren vender tilbage i weekenden med 27 grader

Efter en generelt sløj august med regn og lave temperaturer vender sommeren tilbage i weekenden med 27 grader.

Sommeren vender tilbage i weekenden, hvor vi kan få op mod 27 grader.

Det siger meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Lars Henriksen.

- Fredag vil begynde lidt skyet flere steder, men det løsner op i løbet af dagen, og der kommer en del sol i den sydlige og østlige del af landet, siger Lars Henriksen.

Temperaturerne vil ligge på mellem 18 og 23 grader, men kan lokalt i den sydøstlige del af landet nå 25 grader, og fredag kan dermed blive en sommerdag.

Kun i den nordvestlige del af landet er der chancer for regn fredag, hvor vinden vil være svag til jævn fra vest og sydvest.

Lørdag og søndag vil vejret blive endnu mere sommerligt, melder Lars Henriksen.

- Først på dagen lørdag kan der være tåget, men det klarer hurtigt op, og så får vi masser af sol og 22 til 25 grader. I den vestlige del af landet kan vi nå 27 grader, siger han.

Det er en svag vind fra øst, der er skyld i det varme temperaturer. Derfor vil der være koldest ved de østvendte kyster.

- Et højtryk er ved at etablere sig øst for Danmark, og det sender varm luft mod landet, siger Lars Henriksen.

Det solrige og varme vejr vil fortsætte søndag, hvor temperaturerne også vil ligge på mellem 22 og 27 grader.

Sensommeren vil ifølge Lars Henriksen vare ved i lang tid, måske med enkelte byger med torden en gang imellem i næste uge.

Der er derfor ingen grund til at rejse ud af landet og ned mod Sydeuropa lige nu.

I landene omkring Middelhavet vil vejret være mere ustadigt med byger, siger DMI's meteorolog. I stedet bør man søge mod det nordlige Tyskland og Polen, hvor der vil være 30 grader.

/ritzau/