Sommerens første store rejsedag gav trængsel på vejene

Der har været tæt trafik på de store veje på den første store rejsedag i skolernes sommerferie.

Særligt den østjyske motorvej har været udfordret af flere uheld, lyder det lørdag sidst på eftermiddagen fra vagthavende i Vejdirektoratets Trafikinformationscenter Martin Rytoft.

- Der, hvor vi har set den største ophobning af trafik, er på E45 Østjyske Motorvej, hvor der har været en håndfuld uheld.

- De, der har været på vej sydpå, har nok oplevet en del forlænget rejsetid, siger han.

En del af uheldene har været relateret til tæt kørsel, hvor der ikke er holdt den fornødne afstand til de forankørende.

Vejdirektoratet havde på forhånd advaret om, at lørdagen ville blive præget af tæt trafik på vejene.

Det har holdt stik, forklarer den vagthavende.

- Rundt om København har der været udfordringer med kødannelse i forbindelse med vejarbejde på Kalvebodbroerne.

- Der har også været kø ved Roskilde Festival, i forbindelse med at campingområdet åbner, forklarer Martin Rytoft.

I det store og hele er trafikken ifølge den vagthavende gledet fornuftigt.

- Det har været en dag med tæt trafik, forsinkelser og uheld flere steder. Men trafikken er de fleste steder afviklet ganske fornuftigt, siger Martin Rytoft.

Forventningen er, at især lørdagene i skolernes sommerferie vil være præget af tæt trafik.

- Skal man ud at køre der, er det en god idé at køre enten tidligt eller sent på dagen for at undgå det mest trafikerede tidsrum mellem klokken 12 og 16, siger Martin Rytoft.

Man kan holde sig orienteret om den aktuelle situation på vejene på trafikinfo.dk.

/ritzau/