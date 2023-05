Sommerferie derhjemme skubber børn ud af fællesskab

Sommerferien betyder for mange ferie i udlandet, men for dem, der ikke har råd, kan det blive nogle lange uger i hjemmet.

Egmont Fonden har i samarbejde med Rambøll og Dansk Folkehjælp lavet en undersøgelse, der viser, hvordan sommerferien udfordrer økonomisk trængte børnefamilier.

- Vi ser, at over 80 procent af de adspurgte faktisk ikke var på en uges sommerferie sidste år. For de flestes vedkommende er det, fordi de ikke har haft råd, siger Heidi Sørensen, der er konstitueret direktør i Egmont Fonden.

Over 90 procent af de adspurgte, der ikke var på en uges ferie i 2022, brugte økonomien som årsag.

- 40 procent af børnene var udelukkende derhjemme. De kom ikke på en uges ferie, og de kom ikke på dagsture til for eksempel Zoologisk Have eller forlystelsesparker. Det synes jeg, er helt vildt bekymrende, siger Heidi Sørensen.

Det er 7689 forældre og 1027 børn fra økonomisk trængte familier, der har svaret på spørgsmål om deres oplevelser i forbindelse med sommerferien.

Alle de adspurgte familier er på en form for overførselsindkomst, og 97 procent har en samlet indkomst på under 250.000 årligt.

Heidi Sørensen hæfter sig særligt ved, at børnene i undersøgelsen fortæller, at de føler sig uden for fællesskabet efter sommerferien.

- Når de kommer tilbage i skole efter ferien og skal fortælle, hvad de har lavet, så har de her børn ikke meget at fortælle, siger Heidi Sørensen.

- Vi ved, at et godt børneliv handler om at have nogenlunde samme muligheder og om at være en del af fællesskabet.

- Når de to ting ikke er opfyldt, så bliver det svært at være barn. Det har betydning for mulighederne for at trives, for at lære og være i en god udvikling.

I undersøgelsen spørges der ind til, om familierne i 2022 søgte om feriehjælp fra en frivillig hjælpeorganisation til at komme på sommerlejr, udflugter eller lignende.

Kun 12 procent af de adspurgte havde ansøgt og modtaget feriehjælp, mens 39 procent havde ansøgt, men ikke fået feriehjælp.

- Vi kan se, at organisationerne oplever en større efterspørgsel fra familier, end de kan imødekomme. Det betyder, at de må sige nej til familier, lyder det fra Heidi Sørensen.

- Det er for mig at se et tegn på, at det er et samfundsproblem, som er større, og som vi synes, at alle samfundsaktører må kigge på og forsøge at gøre noget ved.

