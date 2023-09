Sommerhusejere slipper for at gå langt efter morgenavisen

Partierne bag den nye postaftale er enige om en ændring, der skal sikre, at sommerhusejere ikke skal gå for langt efter posten.

Før sommerferien blev det aftalt, at sommerhusområder udstykket før 1973 skulle have fælles brevkasseanlæg i stedet for postkasser ved deres eget hus.

Men det ændres nu, så det bliver frivilligt, om der skal laves et fælles brevkasseanlæg.

Postaftalen ligger under Transportministeriet. Ifølge transportminister Thomas Danielsen (V) har sagen om brevkasseanlæg fyldt meget ude i sommerhusområderne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er en lille del af den kommende postlov, men vi kan se, at det fylder meget ude i sommerlandet.

- Det lytter vi selvfølgelig til, og derfor bliver det i stedet frivilligt, om man vil lave et fælles brevkasseanlæg eller beholde brevkasserne ved det enkelte sommerhus, siger han i en skriftlig kommentar.

Bekymringen har også gået på, at der nogle steder ikke er plads til et centralt brevkasseanlæg.

Postaftalen har skabt en del debat. Foruden diskussionerne om brevkasseanlæg har det vakt opsigt, at befordringspligten, som pålægger staten at sikre udbringning af breve og pakker i hele landet, ophører. Dermed sætter man markedet fri.

Artiklen fortsætter under annoncen

Argumentet har været, at der ikke sendes særlig mange breve længere.

Det har skabt bekymring i landområderne for, om brevleverancen ville blive ringere og dyrere. Derfor har en del partier valgt at stå uden for aftalen.

Bag postaftalen står - foruden regeringen - Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Alternativet og Nye Borgerlige. Den nye postlov træder i kraft 1. januar 2024.

/ritzau/