Sommerpakke skal redde sommeren for børn og unge

En ny politisk aftale giver 200 millioner kroner til sommeraktiviteter for landets børn og unge.

En ny sommerpakke skal sikre, at børn og unge får en god sommerferie.

Med sommerpakken følger 200 millioner kroner, som skal bruges på sommeraktiviteter til børn og unge mellem 6 og 17 år.

Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Derudover afsættes midler til opsøgende indsatser, som skal række ud til isolerede familier.

Ligeledes afsættes der penge i aftalen til at øge kapaciteten hos de organisationer, som arrangerer sommerferielejre og andre aktiviteter.

Det er eksempelvis ferielejre, fodboldskoler, svømmecamps og lignende, som er målrettet børn, unge og familier.

Regeringen har indgået aftalen med Venstre, De Radikale, SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativt, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad.

I aftalen er parterne blevet enige om en undtagelse fra forsamlingsforbuddet.

Det betyder, at de organisationer, som har planlagt udflugter og ferielejre i sommerferien, får mulighed for af gennemføre disse.

Ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har man indgået aftalen, da nogle børn og unge har brug for at være en del af et fællesskab efter at have været hjemme under coronakrisen.

- De har brug for en hverdag, hvor de mødes med andre børn og unge i løbet af dagtimerne og kan få noget af alt det, de mistede i foråret, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun uddyber, kommunerne har brug for de ekstra penge, da deres aktivitetsudbud i år skal rettes mod en bredere gruppe af børn og unge.

Den nye aftale vækker begejstring hos DGI, som hvert år sender børn og unge på idrætssommerlejre.

- Vi ved, at de mange ugers alenetid og isolation har været særlig hård for børn og unge i udsatte familier.

- Det er nu, at vi skal åbne vores fællesskaber, siger DGIs formand, Charlotte Bach Thomassen, i en kommentar.

/ritzau/