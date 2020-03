Sommertid er endnu ikke sendt til tælling

Et flertal i EU-Parlamentet vil afskaffe de årlige skift fra sommer- til vintertid. Men processen er på is.

Søndag morgen vil mange danskere få stjålet en time af deres skønhedssøvn.

Samtidig kan de solhungrende glæde sig over, at solen går ned en time senere, end den har gjort i løbet af det seneste halve år.

Den er god nok: Det er blevet sommertid, og urene skal stilles en time frem.

Det kan dog snart høre fortiden til, at viserne skal flyttes frem og tilbage på halvårlig basis.

I EU-Parlamentet er der flertal for, at sommer- og vintertid er passé, og at man i stedet skal gå over til et tidssystem med én fast helårstid i EU-landene.

Efter planen skal urene i EU stilles om for sidste gang i 2021.

Noget tyder dog på, at det ikke bliver tilfældet.

I løbet af det seneste år er der ikke sket mærkbare fremskridt i forhandlingerne mellem EU-landene, som er næste trin i at afskaffe sommer- og vintertid.

Det skyldes, at medlemslandene ikke er blevet enige om en fælles holdning til, hvilket tidssystem som skal erstatte det nuværende.

Det siger Marianne Vind, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.

Hun tror ikke på, at lovgivningen vil være udfærdiget i tide til at afskaffe sommertid i 2021.

Særligt ikke nu, hvor coronavirusset har påvirket alle dagsordener i EU, og afskaffelsen af sommer- og vintertid derfor er nedprioriteret.

- Det virker ikke til at være ret manges store hjertesag. Jeg har svært ved at se, hvornår den bliver genoptaget.

- Jeg vil ikke blive overrasket, hvis den bliver trukket en dag, så den ikke er på bordet længere, siger Marianne Vind.

I EU-forhandlinger er det ofte muligt at indgå et kompromis. Men det er ikke muligt i denne sammenhæng, hvor der skal vælges mellem et af flere systemer.

Derfor tyder det på, at urene også skal stilles frem og tilbage efter år 2021.

Søren Gade, medlem af EU-Parlamentet for Venstre, håber på, at landene kan finde frem til en fælles holdning, så der ikke opstår et tidskaos på tværs af EU's indre grænser.

- Lige præcis med det her kunne det være rart, hvis man tog en ens beslutning i Europa om, hvorvidt man skal have sommertid eller ej, siger han.

/ritzau/