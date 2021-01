Søndag ankommer 48.000 vaccinedoser til Danmark

Søndag ventes den tredje sending af vaccinen fra Pfizer og BioNTech at ankomme til Statens Serum Institut.

Den næste sending af knap 48.000 vaccinedoser fra medicinalvirksomheden Pfizers fabrik ankommer efter planen søndag til Danmark.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i et skriftligt svar.

Der er tale om i alt 49 bakker med 195 hætteglas i hver. Et hætteglas svarer til mindst fem doser af vaccinen.

Vaccinedoserne vil søndag ankomme til seruminstituttet på Amager, og mandag vil de blive distribueret videre til regionerne, som står for vaccinationen.

Danmark har ifølge SSI hidtil modtaget 45.825 doser af den vaccine, der er udviklet i fællesskab af virksomhederne Pfizer og BioNTech.

Den første sending ankom 26. december, og dagen efter begyndte vaccinationen af personer i udvalgte risikogrupper. Anden sending kom 28. december.

Lørdag morgen havde 32.368 personer ifølge SSI's opgørelse fået det første stik med vaccinen. Det svarer til 0,55 procent af befolkningen.

Første del af vaccinen skal følges op af endnu et prik efter cirka tre uger, før vaccinen har den fulde effekt.

SSI kan ikke svare på, hvorvidt der bliver gemt vacciner til anden dosis, siden alle de doser, der hidtil er ankommet til Danmark, ikke er blevet brugt i lørdagens opgørelse.

Det er regionerne, der står for at uddele vaccinerne. Det har lørdag aften ikke været muligt at få svar fra Danske Regioner på spørgsmålet.

Der kan dog være en vis forsinkelse i registreringen af vaccinationerne, og derfor kan det reelle antal vaccinerede være højere, end det fremgår af opgørelsen.

Fremover ventes omkring 48.000 vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech at ankomme ugentligt til Danmark.

Men Danmark har sammen med resten af EU også sat sin lid til andre vacciner i kampen mod coronavirus.

Mandag ventes en vaccine fra det amerikanske biotekselskab Moderna at blive godkendt af EU-Kommissionen.

Det oplyste Sveriges vaccinekoordinator, Richard Bergström, fredag. Oplysningen er ikke umiddelbart blevet bekræftet fra anden side.

Ifølge Bergströms oplysninger vil Det Europæiske Lægemiddelagentur komme med sin anbefaling mandag morgen, fremfor at vente til 6. januar som hidtil planlagt.

Og allerede nogle timer senere ventes vaccinen formelt at blive godkendt til brug i EU-landene af EU-Kommissionen, oplyser han.

Fra EU-Kommissionen godkendte vaccinen fra Pfizer og BioNTech den 21. december, gik der fem dage, før de første doser blev leveret til samtlige EU-lande.

