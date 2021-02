Søndag blev der fundet 102 coronasmittede i lyntest

Søndag var sidste dag, at fire aktører stod for lyntest. To af dem viderefører det til maj.

Der blev søndag fundet 102 smittede i 23.035 lyntest. Det viser tal for de fire udbydere, der frem til søndag gjorde det på statens regning.

De fire aktører er Falck, Copenhagen Medical, Carelink og SOS International.

Det er lidt flere end de tre foregående dage, hvor der blev fundet 85, 90 og 99 smittede. Der blev foretaget mellem 25.000 og 43.000 lyntest.

Søndag var den sidste dag, at de fire udbydere stod for at lave lyntest for det offentlige. Det har de gjort siden december.

Fra mandag er det kun Carelink og SOS International. Det skyldes, at de to selskaber vandt opgaven, da den var i udbud.

Carelink har opgaven i Region Syddanmark, mens SOS International har de fire øvrige regioner.

Der skal stadig laves op mod 100.000 daglige lyntest for det offentlige, men en større del af testindsatsen bliver nu mobil.

Testkapaciteten har da også langt fra været brugt. Kun én dag - 30. december - er der foretaget flere end 90.000 test.

Fremover skal 60.000 være mobile test, hvilket vil sige, at virksomhederne kører ud i de enkelte kommuner - for eksempel til plejehjem.

I de første to uger vil de mobile test blive prioriteret til plejehjem.

Det større fokus på mobile test betyder, at antallet af faste lyntestcentre tæt på halveres, så der nu er 33 rundt omkring i landet.

