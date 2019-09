Søndag kan du rejse gratis i København

Søndag den 29. september bliver ny metrolinje indviet i København med taler, koncerter og fri transport.

Rejsekort og busbilletter bliver overflødige søndag i København og på Frederiksberg, hvor der i 24 timer er fri rejse med metro, bus og S-tog.

Det sker i forbindelse med indvielsen af den nye metrolinje, Cityringen, skriver Movia i en pressemeddelelse.

- Cityringen giver et betydeligt løft til den samlede kollektive transport i hele hovedstadsområdet.

- Det vil vi i DSB og Movia gerne markere, så gamle og nye kunder kan prøve alt det nye, siger kommerciel direktør i DSB, Jan Sigurdur Christensen.

I første omgang har det lydt, at den frie transport kun har været tiltænkt metroen.

Men Københavns og Frederiksberg Kommune har nu finansieret, så der også er fri busdrift og fri transport med alle S-togslinjer på dagen for Cityringens åbning.

Fra midnat natten til søndag og 24 timer frem er der gratis transport.

Cityringen skulle have stået klar i december sidste år, men har været forsinket ad flere omgange. Søndag fejres åbningen både i København og på Frederiksberg med taler og koncerter.

Åbningen betyder desuden, at busruterne i hovedstaden ændres fra 13. oktober.

- Vi glæder os over den opgradering, som Cityringen giver af den samlede kollektive transport.

- Om to uger tilpasser vi busserne til de mange nye stationer og skiftesteder, så vi får skabt god sammenhæng og gode skift mellem, bus, tog og metro, siger kommunikationsdirektør i Movia, Camilla Struckmann.

Cityringen supplerer de nuværende to linjer og forventes at få antallet af årlige rejser med metroen til at fordobles.

I 2020 er det planen at Cityringen suppleres med en linje, som går til Nordhavn.

/ritzau/