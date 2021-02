Søndag var der 72 smittede blandt 14.836 lyntest

Fra mandag begynder Falck igen at teste, efter at SOS International blev fyret fra testopgaven søndag.

Der blev søndag fundet 72 coronasmittede blandt 14.836 lyntest foretaget for regionerne. Det viser tal fra udbyderne Carelink og SOS International.

Det udløser en positivprocent på 0,49. Det er den højeste positivprocent, siden begyndelsen af februar, hvor kun Carelink og SOS har stået for opgaven med at lynteste for staten.

SOS International stod for 12.309 lyntest søndag, mens Carelink, som kun tester i Region Syddanmark, stod for de resterende 2527.

SOS International blev søndag fyret som leverandør af lyntest i regionerne.

Kontrakten med SOS International opsiges med 30 dages varsel i de fire regioner Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Dermed begynder Falck, som tidligere har testet på statens regning, allerede fra mandag at lynteste igen, mens SOS langsomt udfases. Næste mandag regner Falck med at være på fuld kapacitet, oplyste virksomheden søndag.

