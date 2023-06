Sorøs borgmester gav forening tilskud i strid med reglerne

Sorøs borgmester, Gert Jørgensen (K), var inhabil, da han i 2019 bevilgede et tilskud på 5000 kroner til foreningen Jul i Sorø anno 1953, hvor han selv var frivillig kasserer.

Det skriver Sorø Kommune torsdag i en pressemeddelelse, efter at kommunen har lavet en redegørelse til Ankestyrelsen.

- I forhold til en enkelt tilskudsmodtager vurderer kommunen, at borgmesteren burde have erklæret sig inhabil, lyder det fra Sorø Kommune.

- Dette i forbindelse med bevillingen af tilskud til foreningen Jul i Sorø anno 1953, som fik bevilget 5000 kroner fra borgmesterpuljen i 2019.

- Kommunen vurderer, at det var i strid med gældende regler, at borgmesteren deltog i behandlingen af ansøgningen om tilskuddet, lyder det.

I maj kunne B.T. fortælle, at Gert Jørgensen siden 2014 havde brugt omkring 142.000 kroner fra en såkaldt borgmesterkonto.

Af disse var 33.198 kroner gået til koncerter og middage i forbindelse med dem. Kontoen blev også brugt til gaver og sponsorater.

To professorer vurderede, at der var tale om private udgifter, som skatteyderne har betalt for.

Kommunen afviste kritikken. Koncertbilletterne blev af kommunen anset for at være et personalegode for en afgrænset medarbejdergruppe.

Foruden borgmesteren talte det blandt andre kommunaldirektøren og vicekommunaldirektøren.

Sorø Kommune erkender, at processerne skal ses efter, og reglerne strammes op.

- Efter den interne juridiske vurdering må vi konstatere, at der er dele af den hidtidige praksis, hvor vi har begået fejl eller ikke har levet op til god forvaltningsskik, siger velfærdsdirektør i Sorø Kommune Henrik Juul Kjær i pressemeddelelsen.

- Det skal vi selvfølgelig have rettet op på. Derfor er vi i administrationen nu ved at udarbejde klare, nedskrevne retningslinjer for brugen af kontoen.

- Retningslinjerne skal sikre, at kommunen har et solidt grundlag at forvalte økonomien på, og at alle ved, hvad de har at rette sig efter, siger han.

/ritzau/