Sosu-ansatte har i gennemsnit knap 21 sygedage om året

Sosu-ansatte har i gennemsnit 20,9 dages sygefravær om året.

Det viser en dataanalyse på baggrund af tal fra Regionernes og Kommunernes Løndatakontor fra august 2021 til juli i år ifølge Berlingske.

Mængden af sygefravær ville kræve 6686 fuldtidsansat sosu-personale for at udfylde de samme timer på skemaet.

I årevis har der ellers været fokus på at forsøge at nedbringe sygefraværet blandt offentlige ansatte. I 2020 var tallet 17,1 sygedage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Corona spiller ind på sygefraværet. Men også inden pandemien brød ud, var fraværet højt.

I 2015 var det 15,3 dage og i 2019 16,3.

Til sammenligning viste en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i foråret 2021, at fuldtidsansatte i den private sektor i gennemsnit havde 6,9 dages sygefravær i 2019, mens medarbejderne i kommunerne var syge 13,2 dage.

Debatten om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i den offentlige sektor kører på højtryk i valgkampen.

Regeringen fremlagde med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen onsdag sine idéer for et lønløft for udvalgte grupper i den offentlige sektor.

Til Berlingske siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, at det høje sygefravær er "et oplagt stort potentiale" for flere varme hænder. Han er dog samtidig skeptisk overfor realismen i det.

- I de kommuner, hvor de har sværest ved at rekruttere, vil min analyse være, at de oftere bliver nødt til at rekruttere folk, der generelt har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, siger professoren.

Der er i alt mere end 72.000 fuldtidsbeskæftigede på sosu-området i Danmark.

Berlingske skriver, at der er store regionale forskelle på sygefraværet.

Egedal Kommune har i gennemsnit registreret 15,4 fraværsdage blandt sosu-ansatte. I Brønderslev Kommune gælder det i gennemsnit 25,4 fraværsdage.

/ritzau/