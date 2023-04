Space X udskyder opsending af dansk satellit

Tirsdag klokken 08.48 dansk tid skulle en satellit skabt af danske studerende for første gang sendes ud i rummet.

Men nu har Space X, der er ansvarlig for opsendelsen, udskudt den. I stedet er opsendelsen planlagt til onsdag samme tid.

Det fremgår af en onlinekalender for opsendelser.

Space X har endnu ikke begrundet udskydelsen, fortæller Mads Toudal Frandsen, der er professor på Syddansk Universitet og en del af projektet.

Den danskudviklede satellit måler ti gange ti centimeter og vejer omkring et kilo. Den har en mikrocomputer med, som er udviklet til at lave maskinlæring.

Det er studerende fra flere forskellige fag på fire danske universiteter, der har været med til at udvikle satellitten.

Ifølge Christoffer Karoff har det vigtigste ved den første satellit - Disco 1 - været, at de studerende selv har kunnet udvikle den og sende den op.

Han der leder projektet og er lektor på Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet.

- Det bliver første gang nogensinde, at den her mikrocomputer skal flyve i rummet, og de studerende skal prøve at få den til at køre i rummet, sagde han mandag.

Satellitten skal ifølge planen sendes ud i rummet med en raket af typen "Falcon 9 Block 5".

Det er Space X, der har udviklet og produceret den.

