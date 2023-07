Spækhuggere observeret ved Grenen tre gange på ti dage

De seneste ti dage har fuglekiggere tre gange registreret spækhuggere i Skagerrak ud for Grenen nord for Skagen.

Det fortæller ornitolog ved Grenen Fuglestation Rolf Christensen til Ritzau.

Senest blev fire af de store havpattedyr set søndag morgen fra klokken 05.49 til 11.39. En voksen han, to hunner og en unge.

- Jeg sidder alene, da jeg opdager den første rygfinne. Senere viste det sig, at der var fire. Vi har aldrig før oplevet, at spækhuggere har opholdt sig i området så længe, siger Rolf Christensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller, at spækhuggere normalt plejer at opholde sig i området i én eller halvanden time, før de trækker mod vest.

Spækhuggere er set omkring 50 gange ved Skagen de sidste 45 år. De seneste år, er besøgende af de store havpattedyr dog blevet mere hyppige, fortæller ornitologen.

- For to år siden havde vi et rigtig godt år, hvor vi så spækhuggere nord for Skagen hele 15 gange, så man kan sige, at de har fået et comeback i de danske farvande, siger han.

Spækhuggerne, der er den største delfinart i verden, har dog ladet vente en smule på sig i år. De blev i år første gang observeret nord for Skagen den 21. juli og senere også den 22. juli.

Rolf Christensen hæfter sig også ved en anden detalje fra søndagens spækhuggervisit.

- På et tidspunkt kaster hannen rundt med en død sæl. Det er ret vildt, for det har vi aldrig set før, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Spækhugger er verdens største delfin med en verdensbestand på cirka 50.000. Den findes i næsten alle verdens have.

De største hanner kan veje 10 ton og blive 9,8 meter lange. Deres rygfinne kan blive 1,8 meter lang.

Alderen er op til 80 år for hunner, mens hanner kan blive op til 60 år. Arten kan svømme op til 54 kilometer i timen.

Spækhuggernes føde består blandt andet af unger af blå- og gråhvaler, sæler, fisk og havfugle.

/ritzau/