Spanien kræver arrestordre på Puigdemont genaktiveret

Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont er landet i København mandag morgen.

Den spanske anklagemyndighed har bedt landets højesteret genaktivere den europæiske arrestordre på catalansk separatistleder Carles Puigdemont, skriver Reuters.

De spanske myndigheder meldte allerede søndag ud, at de vil forsøge at få Puigdemont arresteret, hvis han rejste til København.

Mandag morgen er den tidligere præsident for den spanske region Catalonien Puigdemont landet i København. Her skal han deltage i et debatarrangement på Københavns Universitet.

Og han skal også mødes med flere folketingspolitikere.

Det er første gang, han forlader Belgien hvor han har været i eksil siden oktober 2017, hvor der blev udstedt en arrestordre på ham. I november blev der udstedt en europæisk arrestordre på ham. Men den blev siden trukket tilbage.

/ritzau/