Specialister skal styrke vurdering af veteraners arbejdsskader

Enigt Folketing vil have folk med specialviden om udsendelse ind over vurdering af psykiske arbejdsskadesager.

Når det skal vurderes, om en tidligere soldat har fået eksempelvis ptsd, skal specialister være med til at se på, om der er tale om en mulig psykisk arbejdsskade.

Det har regeringen sammen med et flertal i Folketing aftalt, oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger, at danske soldater yder en ekstraordinær indsats under meget svære og helt særlige arbejdsvilkår, når de er udsendt.

- Vi skylder derfor også veteraner, som vender hjem med ar på krop og sjæl, en behandling i arbejdsskadesystemet af den højeste kvalitet.

- Veteranernes arbejdsskadesager skal selvfølgelig behandles grundigt og på baggrund af den nyeste viden, siger han i pressemeddelelsen.

Beskæftigelsesministeriet oplyser til Ritzau, at alle Folketingets partier er med i aftalen, der er blevet indgået tidligere på året.

De er blevet enige om at styrke Erhvervssygdomsudvalget på to måder, når det kommer til at vurdere veteraners sager.

For det første skal en tilforordnet med stor militærfaglig viden om soldaters forhold under udsendelse til konfliktområder være med i udvalget.

Personen udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra Forsvarsministeriet, og den tilforordnede får ikke stemmeret i udvalget.

For det andet skal udvalget have specialister med særlig viden om psykiske sygdomme til rådighed, når det skal behandle veteransager om emnet.

Der skal udpeges en uvildig repræsentant til udvalget med særlig viden om psykiske sygdomme, og heller ikke den tilforordnede får stemmeret i udvalget.

Planen er, at initiativer med specialisterne i Erhvervssygdomsudvalget skal træde i kraft fra 1. januar 2023.

Det kræver en ændring af arbejdsskadesikringsloven. Derfor vil der efter planen blive fremsat et lovforslag i andet halvår af 2022, fremgår det.

/ritzau/