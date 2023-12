Specialskibe med kurs mod Skagerrak skal finde tabte containere

Rederikoncernen Mærsk får hjælp af to undersøgelsesfartøjer til at lokalisere og opsamle de containere, der under et stormvejr få dage før jul faldt over bord fra et af Mærsks fragtskibe i Skagerrak.

Undersøgelsesskibene ventes dog først at ankomme til området ud for den nordjyske vestkyst mandag eller tirsdag.

Det oplyser Kristian Brauner, der er flådeoperationschef i Mærsk, i en skriftlig kommentar til Ritzau fredag eftermiddag.

- Det er specialfartøjer med avanceret udstyr til eftersøgning under havoverfladen.

- Det ene vil desuden være i stand til at samle vraggods op fra vandet. De to skibe er der for at lokalisere de tabte containere, men har ikke selv mulighed for at bjærge dem.

- Selve bjærgningen vil blive gennemført af andre fartøjer, siger han.

Der er i forvejen ét fartøj, som har søgt efter containere i havoverfladen i Skagerrak siden 25. december.

Hvornår præcist de andre to skibe ankommer til Skagerrak, afhænger af vejrforholdene, samt af hvor hurtigt mandskabet og det rette udstyr er på plads på skibene, fortæller Kristian Brauner.

Mens der forestår et omfattende arbejde med at finde og opsamle containere til søs, kunne strandfoged Thomas Duurloo torsdag aften fortælle, at oprydningsarbejdet på strandene i området var afsluttet.

Mange forskellige varer - herunder kompressorer - er skyllet i land, efter at 46 Mærsk-containere faldt over bord 22. december.

Ifølge miljøminister Magnus Heunicke (S), som torsdag holdt møde med Mærsk om sagen, er der dog ikke farligt i gods i containerne.

Farligt gods er ifølge Beredskabsstyrelsen stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport.

Til gengæld kan containerne i sig selv være farlige for skibe, der sejler i Skagerrak, hvilket især bekymrer fiskere, der plejer at fiske i området.

