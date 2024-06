Spild af sparsomme ressourcer: Patienter sendes rundt til samme undersøgelser igen og igen

Godmorgen. Morgensamling kommer i dag rundt om en vigtig afstemning i New York, adoptioner og menighedsråd. Til sidst lander nyhedsbrevet med en nyhed om flyvende væsner.

Patienter savner sammenhæng i sundhedsvæsenet

Vi lægger ud med en ny undersøgelse, der peger på store problemer med sammenhængskraften i sundhedsvæsnet.

Tal fra organisationen Danske Patienter viser ifølge Ritzau, at hver femte patient oplever at blive sendt rundt i sundhedsvæsenet til samme slags undersøgelse, fordi de forskellige sektorer og afdelinger ikke taler godt nok sammen. Og det lægger beslag på sparsomme ressourcer.

De informationer og beskeder, patienter får i de forskellige dele af sundhedsvæsenet under forløbet, hænger ikke sammen, fremgår det af undersøgelsen, som kommer kort inden de længe ventede anbefalinger fra Sundhedsstrukturkommissionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Danmark kan blive medlem af FN’s Sikkerhedsråd

I eftermiddag kan Danmark få en fornem plads i FN's Sikkerhedsråd for en toårig periode. Det afgøres ved en afstemning i FN's hovedkontor i New York. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (Mod) er derfor rejst til USA i forsøget på at sikre optagelsen før og under afstemningen. Optagelse kræver to tredjedele af stemmerne i generalforsamlingen.

Danmark vil med en plads i rådet tage globalt ansvar på et ekstremt svært og dilemmafyldt tidspunkt, påpeger FN-ambassadør Christina Markus Lassen over for Kristeligt Dagblad.

Norge stopper adoptioner fra flere lande

Norge har besluttet at standse adoptioner fra yderligere fire lande. Der er tale om Peru, Sydafrika, Tjekkiet og Ungarn. Norske VG skriver, at børne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, har taget denne beslutning, fordi man ikke kan garantere, at adoptionerne fra de fire lande bliver gennemført på en lovlig, etisk og forsvarlig vis. Tidligere på året stoppede Norge for adoptioner fra Filippinerne, Thailand og Taiwan, fordi risikoen for dokumentfalsk var for stor. Bufdir har i øvrigt anbefalet et midlertidigt stop for alle adoptioner til Norge, skriver VG.

I Danmark valgte Danmarks eneste formidler af internationale adoptioner, Danish International Adoption (DIA), i januar at nedlægge sig selv efter en række sanktioner fra Ankestyrelsen og Socialministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kirkeminister vil gøre op med bureaukrati

Herhjemme skal der styr på de folkekirkelige menighedsråd. I dag vil de omkring 14.000 medlemmer af menighedsrådene samt præster modtage et spørgeskema, der skal afdække det bøvlede bureaukrati i det kirkelige arbejde. Målet er, at medlemmerne skal bruge mere tid på menighedsarbejde og mindre tid på administration, og dermed fremme motivationen, fortæller kirkeminister Morten Dahlin (V) til Kristeligt Dagblad.

For snart ni år siden forsøgte daværende kirkeminister Bertel Haarder (V) sig med et lignende initiativ, der dog blev droppet. Hvorfor det vil lykkedes denne gang, kommer kirkeministeren med flere grunde til.

Israelsk angreb dræber 27 på FN-skole

I Gaza fortsætter Israels krig mod Hamas. I nat ramte et israelsk angreb en skole. Mindst 27 mennesker meldes dræbt. Israels forsvar oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP via Ritzau, at det har gennemført et angreb mod en Hamas-facilitet på skolen, der drives af UNRWA, der er FN's særlige organisation for palæstinensiske flygtninge og internt fordrevne i Mellemøsten. Ifølge et palæstinensisk medie skulle der være kvinder og børn blandt de dræbte. I disse dage afventer USA svar fra Hamas vedrørende en aftale om våbenhvile og løsladelse af israelske gidsler, som præsident Joe Biden fremlagde i fredags.

Studie: Derfor kan humlebien flyve

Vi lander som lovet Morgensamling med en nyhed fra den bevingede verden. De fleste har nok hørt den om, at humlebien slet ikke burde kunne flyve på grund af sin store krop og små vinger. Nu viser et hold fysikere fra Roskilde Universitet, hvorfor det slet ikke er så mærkeligt. De har ifølge Politiken lavet en simpel ligning med data fra mere end 400 svømmende og flyvende væsener, som viser, hvorfor det er helt naturligt for bien og andre dyr at kunne lette fra jorden.