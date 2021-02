Spildevand skal testes for coronavirus på Bornholm

Regeringen har nævnt spildevandstest som eksempel på en måde at give et bedre billede af smitte i samfundet.

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget besluttet at iværksætte forsøg med overvågning af coronavirus i spildevand.

Det skriver Danva i en pressemeddelelse. Danva er interesseorganisation for drikkevands- og spildevandsselskaber.

Danva arbejder sammen med Statens Serum Institut (SSI) om overvågningen. Det skal i første omgang testes som forsøg på Bornholm, lyder det.

Danvas direktør, Carl-Emil Larsen, anser overvågning af spildevand som et nyttigt redskab i kampen mod corona.

- Da covid-19 kan måles i spildevandet, inden symptomer viser sig hos de smittede personer, kan det give et forspring på et par dage.

- Man kan fortage målinger strategiske steder, så man kan holde øje med, om for eksempel elever på en efterskole eller ansatte på en virksomhed er fri for smitte. Det betyder, at man i realiteten lokalt kan indrette bobler, som kan overvåges effektiv, lyder det.

I begyndelsen af februar sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at han forventede, at man "inden for en overskuelig fremtid kan anvende test på spildevand i Danmark".

Han bad efterfølgende SSI om at udforme et oplæg til, hvordan og hvornår spildevandstest kan bruges som et redskab i teststrategien.

/ritzau/