Spillesteder kan udskyde genåbning og få økonomisk hjælp

Hvis spillesteder ikke kan nå at genåbne til 1. februar, kan de vente 14 dage og samtidig få kompensation.

Det kan være svært at genåbne med få dages varsel, hvis man for eksempel arrangerer koncerter og skal nå at få kunstnere på plakaten og sælge billetter.

Derfor vil det være muligt for virksomheder i kulturlivet at få økonomisk hjælp i en overgangsperiode fra 1. februar og 14 dage frem.

Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om, efter at regeringen onsdag meldte ud, at alle coronarestriktioner bortfalder 1. februar. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen gælder de virksomheder, der er ramt af restriktioner i øjeblikket.

Det betyder eksempelvis, at spillesteder kan vælge at forblive nedlukket - og dermed få økonomisk støtte - frem til 15. februar. Det vil give dem længere tid til at planlægge en genåbning.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) betoner, at aftalen skal give virksomheder bedre vilkår for at komme tilbage til normalen.

- Det er fantastisk, at vi om lidt kan sige farvel til alle restriktioner på kulturområdet.

- Jeg er dog samtidig helt opmærksom på, at det for blandt andet spillesteder kan være vanskeligt at sætte koncerter op og sælge billetter med meget kort varsel.

- Det er vigtigt, at vores kulturliv får de bedste forudsætninger for at åbne igen, siger hun i pressemeddelelsen.

Hvis virksomheder fortsat er markant mærket af corona efter genåbningen 1. februar, vil det i februar være muligt at søge kompensation for virksomhedens faste omkostninger.

Det kræver, at omsætningen som minimum er 30 procent under normalen.

/ritzau/