Spillestederne vil have lov til at lukke flere ind

Forhandlingerne om næste fase af Danmarks genåbning skal åbne mere op for spillesteder, mener Dansk Live.

Natklubber og spillesteder er ikke det samme. Det er budskabet fra en række politikere op til onsdagens fase 4-forhandlinger om genåbningen af Danmark, herunder nattelivet.

Det er spillestedernes brancheorganisation, Dansk Live, enig i.

- Livearrangørerne har rigtig gode erfaringer med at skelne mellem koncertintensiteter som høje eller lave.

- Det har man gjort i mange år på festivaler, og det kan man selvfølgelig også gøre på spillesteder, siger sekretariatsleder Esben Marcher.

Helt konkret ønsker Dansk Live sig, at forhandlingerne resulterer i, at spillestederne kan få lov at lempe på afstandskravene og dermed lukke flere mennesker ind.

- For hovedparten af spillestederne, som det er nu, kan man kun have 25 til 30 procent af de gæster, man normalt har inde.

- Det gør desværre, at det koster penge for spillestederne, hver gang de laver en af de koncerter, de har planlagt, siger Esben Marcher.

/ritzau/