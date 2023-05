Spiludvikler tildeles livslang økonomisk støtte af kunstfond

I 2023 er syv nye kunstnere blevet tildelt Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse.

Det skriver fonden i en pressemeddelelse onsdag morgen.

Blandt de nye modtagere er spiludvikler Arnt Jensen og skønlitterær forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

Hædersydelsen er en økonomisk håndsrækning til kunstnere, som har bidraget "helt enestående" til dansk kulturliv.

I alt 275 modtager fondens ydelse.

Det er første gang, at en af modtagerne er en kunster inden for udvikling af computerspil.

- Kunst er en organisk størrelse, og vi udvider hele tiden vores kollektive forståelse af, hvad kunst er, siger Henrik Tvarnø, leder af fondens repræsentantskab, i meddelelsen.

- Alle syv modtagere af hædersydelserne har på den ene eller anden måde været med til at rykke kunstens grænser og skubbe i nye - og til tider overraskende - retninger.

Ifølge Statens Kunstfond har spiludvikler Arnt Jensen "været en nøgleperson i udviklingen og modningen af digitale spil som kunstform".

- Han har været med til at rykke grænserne for, hvad vi kan forvente os af computerspil og har udviklet genren i en kunstnerisk retning, som har inspireret spiludviklere verden over, skriver fonden i sin begrundelse.

Arnt Jensen står blandt andet bag spillet "Limbo".

Det er et sort-hvidt spil, hvor man skal hjælpe en dreng med at finde sin søster.

Det er før blevet beskrevet som en af de største danske spilsucceser nogensinde.

Spillet kom på gaden i 2010.

Forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen debuterede i 1998 med digtsamlingen "Vandring inden ophør" og brød endeligt igennem i 2009 med romanen "Hildegard".

For at modtage ydelsen må kunstnerne ikke have en skattepligtig indkomst på mere end 426.000 kroner om året.

Ydelsen bliver altid reguleret efter modtagerens øvrige indtægt. Den maksimale ydelse lyder på 171.000 kroner om året.

