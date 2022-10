Den tidligere FE-chef Lars Findsen beskylder i en ny bog regeringen for at have hjemsendt ham af politiske årsager. Men hvorfor er bogen så opsigtsvækkende, og kommer det til at påvirke valgkampen? Vi har lavet et overblik

Hvad er der sket?

Tidligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen udgav torsdag en bog, hvor han fortæller sin version af, hvad der skete, da han december sidste år blev anholdt for at have videregivet statshemmeligheder. Efterfølgende blev han, og er stadig, tiltalt for at have videregivet hemmelige oplysninger i seks tilfælde - blandt andet til to journalister.