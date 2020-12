Spiontjeneste: Danmarks position er svækket af corona

Coronakrisen kan have gjort det sværere for Danmark at forfølge nationale interesser, vurderer FE.

Coronakrisen har ikke gjort det lettere for Danmark at navigere som en lille nation i verden, hvor stormagter som USA, Kina og Rusland forfølger hver deres dagsorden.

Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sin årlige risikovurdering. FE har som opgave at forebygge trusler mod Danmark fra udlandet.

Sidste år påpegede FE, at den traditionelle verdensorden ikke længere er en selvfølge. Blandt andet fordi flere forfølger nationale interesser.

- Denne udvikling er fortsat, og der sker desuden i disse år en forskydning i magtforholdet mellem stormagterne USA, Kina og Rusland, som udfordrer vestlige alliancer og idealer.

- Covid-19-pandemien – og den deraf følgende økonomiske krise – har i 2020 yderligere forstærket disse tendenser. Samlet set kan denne udvikling gøre det vanskeligere for Danmark at forfølge sine nationale interesser, skriver FE.

Coronakrisen kan også betyde, at der kan komme flere terrorister - for eksempel fordi krisen har ført til højere arbejdsløshed.

- Krisen rammer dele af Afrika, Mellemøsten og Asien særligt hårdt og skaber grobund for konflikter og ekstremistiske grupper, skriver FE.

Som første punkt i risikovurderingen er Arktis, som stormagterne Rusland, Kina og USA alle har fokus på.

- Vi forventer, at der i de kommende år vil være et stigende militært aktivitetsniveau i Arktis, og at både EU og Nato vil ønske at spille en større rolle i området, skriver FE.

FE nævner også cyberangreb som en de mest alvorlige trusler mod Danmark. Det gælder både angreb rettet mod den danske stat og virksomheder.

Samtidig vurderes risikoen for terrorangreb i Europa stadig til at være alvorlig, selv om både al-Qaeda og Islamisk Stat er svækkede.

Det viser flere nylige angreb i Europa - blandt andet i Frankrig, hvor en lærer blev dræbt efter at have vist et billede af profeten Muhammed.

Forsvarets Efterretningstjeneste har i år været i strid modvind, efter at det blandt andet er kommet frem, at tjenesten i strid med reglerne har spioneret mod danske statsborgere i Danmark.

Sagen har betydet, at Lars Findsen, der var øverste chef for FE, er fritaget fra tjeneste. Det samme er fire øvrige ansatte i tjenesten.

