Spørgsmål til asylpar satte gang i drøftelser i ministerium

Selv om journalist Orla Borg fra Jyllands-Posten i februar 2016 aldrig fik svar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til sin artikel om asylpar, så satte hans forespørgsel gang i maskineriet hos ministeriet.

Det forløb går anklager Anne Birgitte Gammeljord tirsdag igennem i Rigsretten, hvor hun afhører tidligere minister Inger Støjberg, der er tiltalt for at have iværksat og fastholdt en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar.

Journalistens artikel handlede om, at professorer vurderede, at en undtagelsesfri ordning med adskillelse af mindreårige asylansøgere fra ægtefæller kunne være i strid mod internationale konventioner.

Chefkonsulent i Udlændinge- og Integrationsministeriet Merete Milo ville berigtige den pressemeddelelse, som ministeriet 10. februar havde sendt ud om at adskille par, uden at undtagelser var nævnt.

Men afdelingschef i ministeriet Lykke Sørensen afviste at rette.

- Det kan vi ikke, fordi det er ministerens klare tilkendegivelse, at der ikke skal være undtagelser, lød det i en mail, hvor hun også skrev, at der havde været et længere forløb med ministeren om sagen.

I Rigsretten mandag fortæller Inger Støjberg, at hun slet ikke var involveret i drøftelserne om besvarelsen af henvendelsen. Hun var selv væk, fordi hendes far var meget syg.

- Hele den lange korrespondance, har jeg slet ikke været involveret i, siger hun og tilføjer:

- Jeg har ikke noget at bidrage med i forhold til, hvilke diskussioner der har været mellem medarbejdere i ministeriet.

Anklager Anne Birgitte Gammeljord spørger til, hvordan det kan være, at Lykke Sørensen siger, at Støjberg har givet en "klar tilkendegivelse".

- Så er vi jo helt tilbage til 10. februar om eftermiddagen. Det må være det, hun henviser til. Men det bedste må være at spørge Lykke Sørensen om det, siger Støjberg og henviser dermed til, da pressemeddelelsen skulle laves.

I forhold til den har Støjberg fortalt, at hun ikke ville nævne undtagelser, da hun ikke ville flage med det. Samtidig har hun forklaret, at en pressemeddelelse ikke skal sige alt og ikke er et juridisk dokument.

- Men har du givet en klar tilkendegivelse af, at der ikke skal være undtagelser?, vil Anne Birgitte Gammeljord vide.

- I pressemeddelelsen, svarer Støjberg, der fastholder, at Lykke Sørensen må på banen:

- Det er svært at sige, hvad hun har tænkt. Det er bedre at spørge Lykke Sørensen om.

Også i Instrukskommissionen kom drøftelserne om journalistens forespørgsel frem. Men i Rigsretten bliver forløbet omkring adskillelsen af asylparrene gransket på ny.

Afhøringen af den tidligere Venstre-minister og nu løsgænger Inger Støjberg begyndte mandag. Tirsdag er sjette dag i rigsretssagen, der kører over flere end 30 retsmøder.

Afhøringen af Lykke Sørensen ventes at begynde onsdag.

/ritzau/