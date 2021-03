SSI adskiller PCR- og lyntest i ny opgørelsesmetode

Statens Serum Institut gør det muligt at se forskellen på PCR-test og lyntest i deres opgørelse af smittetal.

Statens Serum Institut oplyser, at opgørelsesmetoden ændres, så man kan kende forskel på PCR-test og lyntest i opgørelsen over smittede med coronavirus.

Fremover vil det være muligt at se, hvor mange af de bekræftede smittetilfælde, der er fundet via statens PCR-test, og hvor mange der er fundet igennem lyntest ved private udbydere.

Ændringen sker for at sikre, at de, der tager en PCR-test, efter at de har fået et positivt svar ved en lyntest, ikke tæller med i smittetallene mere end én gang.

/ritzau/