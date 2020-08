SSI advarer om smitterisiko før forhandlinger

I notater, Folketingets partier har fået før forhandlinger om genåbninger, fastholder myndigheder advarsler.

Folketingets partier har modtaget de notater fra Statens Serum Institut, der onsdag skal danne en del af grundlaget for forhandlingerne om en mulig yderligere genåbning af samfundet.

Forhandlingerne kommer forud for, at den såkaldte fase 4 af genåbningen var planlagt. Den skulle indebære en lempelse af forsamlingsforbuddet og en åbning i nattelivet. Med et stigende smittetal er den dog bragt i tvivl.

Notaterne fra Statens Serum Institut peger da også på, at der kan være smitterisiko ved begge dele.

- Der er et stadigt stigende antal rapporter, der dokumenterer et større antal smittede i forbindelse med særlige begivenheder, hvor mange samles.

- Sådanne supersmitteevents er beskrevet i forbindelse med en lang række arrangementer herunder kirkearrangementer, transport, tilskuere til fodboldkampe, natteliv og privatarrangementer.

- Ud over at øge risikoen for superspredningsevents øger forsamlinger i øvrigt generelt risikoen for smittespredning, skriver Statens Serum Institut blandt andet.

For diskoteker, spillesteder og natteliv skriver Statens Serum Institut - som det har gjort før - at der er en række faktorer, der giver en stor smitterisiko. Notatet lister en stribe, blandt andet fyldte rum, alkohol og flaskehalse.

Statens Serum Institut peger også på, at erfaringerne med covid-19 viser, at nattelivet kan give spredning.

- Den øgede risiko for smittespredning i forbindelse med diskoteker og natteliv er beskrevet i udlandet både før nedlukning, men også efter begyndende genoplukning af samfund.

- Der er ligeledes beskrevet betydelig smittespredning i forbindelse med deltagelse i natteliv i Danmark, for eksempel Søpavillonen og Fredagsbar på Panum-instituttet.

- Det er ikke muligt at kvantificere denne risiko, men den vurderes som af stor betydning, skriver Statens Serum Institut.

/ritzau/