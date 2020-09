SSI-chef opfordrer til flere restriktioner i nattelivet

Der bør reageres hurtigt på de stigende smittetal i Danmark, mener afdelingschef i Statens Serum Institut.

De stigende smittetal i Danmark er bekymrende. Og derfor skal der reageres hurtigt med nye restriktioner.

Det siger Tyra Grove Krause, afdelingschef i Statens Serum Institut, til DR Nyheder og TV2.

Hun peger på, at der med nye restriktioner især bør være fokus på nattelivet.

- Nattelivet er en reel trussel og kræver særlig opmærksomhed, fordi der er mange mennesker fra mange forskellige netværk, der stimler tæt sammen. I supermarkederne holder man trods alt en vis afstand, fordi det er fremmede mennesker.

- Men i nattelivet går man ud i grupper og mødes med nye. Og der er alkohol på spil. Så der kommer et kontroltab, der gør, at man omgås på en anden måde, siger Tyra Grove Krause til DR Nyheder.

Kombinationen af smittestigning og den stigende geografiske spredning i samfundet er medvirkende til, at hun ser bekymret på den aktuelle situation, skriver TV2.

Både lørdag og søndag blev der registreret over 300 nye smittetilfælde i Danmark. Og den seneste tid er der generelt set en stigning i antallet af nye tilfælde.

Tyra Grove Krause understreger over for TV2, at selv om langt flere bliver testet nu end i foråret, og det derfor er svært at sammenligne smittetallene, så er der uden tvivl tale om en bekymrende smittestigning.

Der er også andre knapper at trykke på end nattelivet for at mindske smittespredning, påpeger afdelingschefen hos Statens Serum Institut.

Det vigtigste er afstand og god håndhygiejne, hvor alle bør stramme op, mener hun. Men strammere regler for forsamlinger, mundbind og opfordring til mere hjemmearbejde er også værktøjer, der kan tages i brug for at ændre den negative udvikling.

Tyra Grove Krause opfordrer også til, at borgerne skruer ned for det sociale samvær.

- En ting, man kan gøre som borger, er at begrænse antallet man ses med i det daglige.

- Jeg tror, at vi skal være forberedte på, at vi skal skrue ned for vores sociale kontakter i efteråret, så vi ser færre mennesker, og vi ser dem i mindre grupper, siger hun til DR Nyheder.

/ritzau/