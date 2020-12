SSI: Coronavirus fra mink smitter stadig i samfundet

Minkmuteret coronavirus udgør en stigende del af de smittede i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.

Mens cirka 15 millioner mink indtil videre er blevet aflivet, er minkvariationer af coronasmitte blevet mere og mere udbredt i samfundet.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Andelen af smittede, der er inficeret med en variant af minkmuteret coronavirus, er steget i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.

Overordnet er færre blevet smittet med coroanvirus i de tre regioner, viser opgørelsen fra uge 44 til uge 47, som sluttede 22. november.

Men minkvariationer udgør altså en stigende andel af dem, der er blevet smittet i de tre regioner, viser tallene fra SSI.

I Region Nordjylland er andelen af smittede med minkvariationer steget fra 17 procent til 31 procent fra uge 44 til uge 47.

I Region Midtjylland og Syddanmark er tallene kun opgjort fra uge 46 til 47. Her er andelen af minkmuteret coronavirus steget fra henholdsvis 31 procent til 32 procent i Midtjylland og fra 11 procent 21 procent i Syddanmark.

I landets to øvrige regioner - Region Sjælland og Hovedstaden - er der kun fundet sporadiske tilfælde af personer smittet med minkmuteret coronavirus, lyder det.

Mens minksmitten er stigende i samfundet, er der til gengæld sket et markant fald i antallet af personer med relation til minkproduktionen, der smittes med coronavirus.

En del af de ansatte i minkbranchen, som alligevel er blevet smittet, er hverken tilknyttet smittede minkbesætninger eller besætninger i aflivningszonen.

Det kan tyde på, at der har været coronasmitte i nogle besætninger, hvor det ikke er blevet opdaget, inden minkene blev aflivet og pelset.

Det kan være en forklaring på, hvorfor der på otte pelserier er blevet fundet i alt 402 smittetilfælde blandt de ansatte.

I slutningen af november lød det fra SSI, at minkvariationen cluster 5 vurderedes at være døet ud. Det var den variation, som myndighederne frygtede kunne udgøre en risiko for en fremtidig coronavaccine.

