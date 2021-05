SSI er åbne for at lempe grænse for kommunenedlukning

Statens Serum Institut kan godt se for sig, at man justerer grænsen for automatisk nedlukning af en kommune.

Grænsen for, hvad der udløser en automatisk nedlukning af en kommune, kan justeres.

Det siger afdelingschef i Statens Serum Institut (SSI) Tyra Grove Krause til TV 2.

- Vi har hele tiden sagt, at det var en forudsætning, at man kunne være nødt til at justere på det hen ad vejen, og det skyldes, at man kan acceptere højere smittetal, siger hun til TV 2.

Hun uddyber på TV 2 News, at samfundet kan acceptere en højere smitte, fordi man er kommet længere med vaccinationerne og ikke umiddelbart oplever et truende antal indlæggelser med syge med covid-19.

Der er i dag et loft for, hvor mange positive coronatest i en kommune der skal udløse en nedlukning af eksempelvis erhvervsliv i kommunen.

Loftet ligger på 250 positive test per 100.000 indbyggere på en uge. Tallet skal korrigeres for, hvor mange test der udføres. Det er det, der kaldes incidenstallet.

Netop de regler, der udløser en automatisk nedlukning, er også på dagsordnen i et møde, der blev afsluttet fredag formiddag, i Epidemiudvalget i Folketinget.

På mødet kom man ikke frem til noget nyt i forhold til de automatiske nedlukninger.

Inden mødet havde Venstre forslået en ændring af nedlukningsmodellen. Partiet mener ikke, at det giver mening, når eksempelvis skoler uden nogen smittede skal lukke ned grundet et smitteudbrud i den anden ende af byen.

Næstformand i Epidemiudvalget Sophie Løhde (V) henviser til nedlukningen af Hørsholm Kommune, hvor det var en gruppe gymnasieelever, som startede en smittekæde, som var relativt afgrænset ret hurtigt.

- Hørsholm Kommune forsøgte at søge dispensation tre gange og fik afslag hver gang, til trods for at der var store dele af kommunen uden smittede. Det må vi kunne gøre bedre, siger Sophie Løhde.

Dog blev forslaget om en ændring af modellen stemt ned i Epidemiudvalget.

En af de kommuner, der er bekymret for at krydse grænsen, er Frederiksberg.

Her lå incidenstallet i sidste uge på 160, men har siden bevæget sig op på 216 torsdag og 215 fredag.

/ritzau/