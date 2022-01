SSI er på vej med nyt tal for coronadødsfald

På grund af massiv smitte i samfundet er tidligere opgørelse for coronadødsfald for upræcis.

Statens Serum Institut (SSI) arbejder på en ny opgørelsesmetode for coronadødsfald. Det skriver TV 2.

Indtil nu tæller dødsfald i statistikken, hvis man dør op til en måned efter en positiv prøve, men nu vil SSI lave en supplerende opgørelse.

- Omikron har skabt meget udbredt smitte og ser ud til at give mildere sygdomsforløb. Begge faktorer skubber vores tal i en lidt mere upræcis retning, og derfor er vi nødt til at kigge på dem, siger Lasse Vestergaard, der er afdelingslæge hos SSI, til TV 2.

De nye tal vil være baseret på dødsattester, som bliver udfyldt af en læge med kendskab til patientens forløb. Det er uvist, hvornår opgørelsen er klar, men det vil formentlig ende med, at der vil være to tal for dødsfald.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lasse Vestergaard siger, at den nuværende opgørelse indtil for nylig har passet ret godt, selv om der altid vil være en vis usikkerhed.

Billedet har ændret sig, efter at omikronvarianten har gjort sit indtog i Danmark.

Den seneste måned er mere end hver tiende i Danmark blevet smittet med coronavirus. Derfor vil der være en højere andel, som indgår i dødsstatistikken, selv om de er døde af en anden årsag.

Der vil være en forsinkelse på den nye opgørelse, fordi lægen først skal skrive dødsattesten, der så sendes til Sundhedsdatastyrelsen og derefter videre til SSI.

På Aarhus Universitet kalder professor Reimar W. Thomsen, der tidligere har forsket i coronadødsfald, det fornuftigt med ny opgørelse.

Han siger til TV 2, at tallene for dødsfald er et vigtigt pejlemærke for pandemien, der er blevet brugt til beslutninger om nedlukning og vacciner, og at det derfor er væsentligt at få justeret tallene til den nuværende situation.

/ritzau/