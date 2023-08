SSI finder fjerde tilfælde af undervariant af omikron

Der er nu fundet i alt fire tilfælde af undervarianten af omikron BA.2.86 i Danmark.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) på Twitter.

Det er ét tilfælde mere siden den sidste opgørelse den 18. august.

Til Ritzau oplyser SSI, at der på nuværende tidspunkt er ti tilfælde på verdensplan.

Hvilke lande disse er fordelt imellem er ikke muligt at få oplyst.

Ved den tidligere opgørelse i august var BA.2.86 blevet detekteret som enkelte tilfælde i Israel, Danmark, Storbritannien og USA.

Den første prøve af undervarianten blev opdaget den 24. juli i år.

Den blev efterfølgende klassificeret som en "variant under overvågning" af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Da SSI den 18. august berettede om BA.2.86, lød det, at det endnu var for tidligt at sige noget om, hvor alvorlig og smitsom BA.2.86 er.

Ingen af de på daværende tidspunkt tre smittede havde haft symptomer, der var anderledes end almindelige coronasymptomer, og SSI meldte derfor, at vaccinerne forventes at give god beskyttelse mod alvorlig sygdom.

SSI er i gang med selv at dyrke varianten. Herefter skal det undersøges, hvordan antistoffer fra coronavaccinerne virker i forhold til den.

