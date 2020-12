SSI forventer 4000 daglige smittetilfælde inden jul

SSI anbefalede fredag i et notat til regeringen, at der indføres nye restriktioner for at begrænse smitten.

Statens Serum Institut (SSI) forudser 4000 daglige smittede inden jul, hvis smittespredningen fortsætter som nu.

Det viser en fremskrivning af epidemien, som SSI i fredags lavede til regeringen. Det skriver DR.

Prognosen er forbundet med en betydelig usikkerhed og er baseret på en antagelse om, at smitten bliver ved med at sprede sig i samme takt som nu.

Dermed kan fremskrivningen være en del af baggrunden for den nye delvise nedlukning, som statsminister Mette Frederiksen (S) vil præsentere mandag klokken 12.

- Det vurderes ikke realistisk, at denne bekymrende udvikling kan imødegås alene ved at opskalere smitteopsporingsindsatsen. Derfor anbefaler SSI yderligere restriktioner for at begrænse smitten, lyder det i notatet.

Den seneste uge har det daglige smittetal ligget mellem 1100 og 1700.

Og på baggrund af den nuværende udvikling vurderer SSI i notatet, at smitten frem til 23. december kan stige til op mod 4000 daglige smittetilfælde.

I notatet advarer SSI desuden om, at der kan komme lige så mange patienter på landets coronaafdelinger i juleugen, som da smitten så værst ud i starten af april.

Samtidig risikerer situationen i sundhedsvæsenet at blive forværret af, at sundhedspersonale ventes at blive sendt hjem i langt højere omfang end i foråret.

Det skyldes, at der er kommet øget opmærksomhed på at isolere nære kontakter til smittede.

Mette Frederiksen annoncerede søndag i en video på Facebook, at der indføres en delvis nedlukning i København, Odense, Aarhus og flere andre kommuner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

- Vi skal have bedre styr på smitten, inden det bliver selve juleaften. Det kommer til at kræve meget af os alle sammen igen, sagde Mette Frederiksen på Facebook.

- Hvis vi generelt ser færre mennesker, så bliver det mere sikkert at kunne samle den nære familie, når det netop bliver juleaften.

/ritzau/