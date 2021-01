SSI har svært ved at forstå Pfizers mangelfulde leverancer

Det var med meget kort varsel, at Pfizer ændrede vaccineleverancer til Danmark, fortæller SSI-direktør.

Det er stærkt problematisk, at Danmark ikke får så mange vacciner som lovet fra Pfizer/BioNTech i første kvartal.

Sådan lyder det fra vicedirektør Ole Jensen fra Statens Serum Institut (SSI), der undrer sig over, at Pfizer ikke kan levere som lovet.

Pfizer har til SSI oplyst, at det er en omlægning af produktionen hos Pfizer, som rammer Danmark.

- Vi har med meget kort varsel fået at vide, at leveranceplanerne er ændret, siger Ole Jensen.

- Vi har lidt svært ved at forstå, at omlægninger i produktionen påvirker leverancerne, da de vacciner, vi skulle modtage nu, er produceret på et tidligere tidspunkt. Vi har lidt svært ved at se, hvordan tingene hænger sammen, siger han.

SSI har onsdag oplyst, at Danmark får færre vacciner fra Pfizer, som helt konkret betyder, at vi kan færdigvaccinere 50.000 færre end planlagt i første kvartal.

Ole Jensen fortæller, at man både fra dansk side og på EU-niveau arbejder på at få en forklaring fra Pfizer og forsøger at få flere vacciner.

I sidste uge meldte Pfizer/BioNTech ud, at der ville komme færre vacciner i denne uge til Danmark på grund af en ombygning på Pfizers fabrik i Belgien.

Da Pfizer kom med den udmelding, lød det samtidig, at det lovede antal vacciner i hele første kvartal ville blive leveret i første kvartal.

Det oplyste formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i sidste uge efter en telefonsamtale med Pfizers administrerende direktør, Albert Bourla.

Ole Jensen fortæller, at Pfizers udmelding skal ses i lyset af, at Pfizer nu regner med, at der kan trækkes seks vaccinedoser ud af hvert vaccineglas mod tidligere fem.

Men i Danmark har man hele tiden kunnet trække seks doser ud af hvert vaccineglas, påpeger Ole Jensen.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Pfizer.

