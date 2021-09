SSI: Hpv-vaccination svækker ikke immunforsvaret

Hpv-vaccinen svækker ikke immunforsvaret over for andre infektioner.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

SSI har udført en stor undersøgelse af i alt 853.879 kvinder i alderen 10 til 29 år.

Undersøgelsen viser, at der ikke er øget risiko for at blive indlagt med en infektionssygdom inden for 90 dage, efter at man har fået en hpv-vaccine.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hpv-vaccinen er en ikke-levende vaccine. Den gives til piger og unge kvinder for at forebygge livmoderhalskræft.

Ifølge SSI har der været tanker fremme om, at vacciner kan have en mere generel indflydelse på immunforsvaret.

Blandt andet skriver SSI, at særligt påstanden om, at ikke-levende vacciner skulle svække pigers immunforsvar, er særligt bekymrende.

- Heldigvis ser det ikke ud til, at hpv-vaccinen har en negativ indflydelse på immunforsvarets evne til at bekæmpe andre infektioner.

Det siger professor på SSI Anders Hviid, der står bag undersøgelsen, i pressemeddelelsen.

Forskningsresultaterne er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Lancet Regional Health Europe.

/ritzau/