SSI: Indlæggelser stiger ikke med samme takt som smitte

Coronasmitten i Danmark raser fortsat på et hidtil uset niveau, men antallet af indlæggelser stiger ikke med samme takt som smitten.

Sådan lyder det torsdag i en såkaldt tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Den ser på udviklingen fra uge 49 til uge 50, som sluttede 19. december.

- Smitten er på sit højeste niveau under hele covid-19-epidemien. Dog stiger antallet af indlæggelser stadig ikke i nær samme grad som antallet af smittede, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er også stadig et lavere niveau af nye daglige indlæggelser end samme tidspunkt sidste år.

Den accelererende smittevækst vurderes at være drevet af omikronvarianten, som første gang blev påvist i Danmark 28. november.

Nu er varianten blevet dominerende, og særligt i hovedstadsområdet er der meget coronavirus i omløb.

- Væksten i smittetallene ses på tværs af landet, men både niveau og vækst er fortsat højest i Region Hovedstaden, skriver SSI.

Det er især blandt yngre voksne, at der er meget smitte, skriver instituttet.

Der ses nu også flere indlæggelser blandt personer i alderen 20-29 år og 30-39 år. De udgør cirka en tredjedel blandt nyindlagte med omikron.

Hvis man er vaccineret, er risikoen for indlæggelse væsentligt lavere, end hvis man ikke er vaccineret.

Således var risikoen for sygdomsforløb med indlæggelse til følge 4,5 gange højere i uge 50 for uvaccinerede over 12 år set i forhold til vaccinerede over 12 år.

/ritzau/