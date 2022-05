SSI købte podepinde i tidligere egen afdeling uden udbud

Uden at sende ordrer i udbud købte SSI podepinde for 260 millioner hos firma, der tidligere var en del af SSI.

Statens Serum Institut (SSI) handlede hos et firma, der tidligere var en del af SSI, da der under coronapandemien blev indkøbt podepinde i stor stil.

Det skriver Politiken.

SSI har over for avisen bekræftet, at 99,2 procent af alle de podepinde, SSI indkøbte fra starten af august 2020 til slutningen af december 2021, kom fra virksomheden SSI Diagnostica A/S.

SSI Diagnostica A/S var frem til efteråret 2016 en afdeling i SSI, indtil den blev solgt fra af den danske stat.

SSI købte podepinde hos SSI Diagnostica for 260,7 millioner kroner. Ordrerne på de mange podepinde blev aldrig sendt i udbud.

- Vi har de normale udbudsregler, for at staten skal kunne få den rigtige vare til den rigtige pris og samtidig være mindre sårbar over for, at der i handlerne varetages nogle andre, usaglige privatøkonomiske hensyn, siger Jesper Olsen, formand i Transparency International og ekstern lektor i offentlig ret på Københavns Universitet, til Politiken.

- Jo længere tid, man suspenderer disse normale regler, desto større bliver risikoen for, at der varetages usaglige hensyn.

SSI forklarer over for Politiken de manglede udbud med pandemiens tilstedeværelse, og at "der var store udfordringer med at finde leverandører, som kunne levere egnede podepinde".

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, mener ifølge Politiken, at det "tenderer det skandaløse", at SSI ikke har sendt indkøb af podepinde i udbud.

Politiken har tidligere afdækket, at SSI under coronapandemien købte ind for i alt 3,9 milliarder kroner uden at sende ordrer i udbud. Det er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blev kaldt i samråd over.

SSI købte i fra august 2020 til december 2021 omkring 94 millioner podepinde til at foretage coronatest.

/ritzau/