SSI: Kun borgere i afgrænsede områder bør overveje TBE-vaccine

Selv om flåter med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til flere dele af Nordsjælland, behøver borgerne i de nye ramte områder ikke at lade sig vaccinere.

Sådan lyder det fra Tyra Grove Krause, faglig direktør på Statens Serum Institut (SSI).

- Vi har kun set en meget lille stigning. TBE er stadigvæk en sjælden sygdom at få i Danmark, og den findes primært i nogle ret afgrænsede områder, siger hun onsdag.

Ifølge Tyra Grove Krause er det personer, som befinder sig meget i skoven i højrisikoområderne Bornholm og Tisvilde Hegn, som bør overveje at blive vaccineret mod TBE-virus.

Det er blandt andet skovarbejdere, jægere, svampesamlere og orienteringsløbere, siger hun.

TBE-virus kan fremkalde hjernebetændelse, som kan efterlade de ramte invaliderede.

Fredag skrev TV 2, at flåter, der bærer TBE-virussen, har bredt sig i Danmark.

Det vil sige, at der nu ikke længere kun er risiko for at blive smittet på Bornholm eller Tisvilde Hegn i Nordsjælland.

Flåter med TBE-virus har nu bredt sig til andre dele af Nordsjælland - heriblandt Hareskoven og Hørsholm.

Siden er interessen for at købe TBE-vaccinen nærmest eksploderet hos firmaet Copenhagen Medicals, skriver Sjællandske Nyheder.

– Grundlovsdag foretog vi lige så mange vaccinationer, som vi har foretaget i hele maj måned, så vi mærker klart et boom, siger firmaets daglige leder, Lars Orlamundt, til mediet.

Desuden har Region Hovedstaden henvendt sig til SSI, da de savner "helt klare og tydelige anbefalinger til region og til borgerne."

Det fortæller formanden for Regionen Hovedstadens sundhedsudvalg, Christoffer Buster Reinhardt (K), til Sjællandske Nyheder.

/ritzau/