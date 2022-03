SSI: Kun få børn har været indlagt med corona

Under omikronbølgen er næsten halvdelen af de 0-15-årige blevet testet positive for corona i en PCR-test.

Få børn har været indlagt med covid-19.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse torsdag.

Selv om 46 procent af de 0-15-årige fik konstateret corona ved en PCR-test fra den 15. december til 15. februar, blev kun 0,4 procent af de smittede børn indlagt med virusset i kroppen. Det svarer til 2025 børn.

Der er forskel på, hvor mange der har været indlagt i børnenes forskellige aldersgrupper.

Artiklen fortsætter under annoncen

I aldersgruppen 0-6 måneder er 2011 børn blevet testet positive for corona i perioden. Af dem blev 426 indlagt. Det svarer til 21 procent.

At en stor en del af de helt små børn er blevet indlagt, vurderer seniorforsker ved SSI Steen Ethelberg ikke som bekymrende.

- Når man ser sygdom hos de helt små børn, så vil man gerne være på den sikre side. Derfor kommer flere af de små børn i kontakt med hospitalssystemet, siger han.

Over en tredjedel af børnene under to år er ved indlæggelse med corona allerede blevet udskrevet indenfor 12 timer. Det tolker Steen Ethelberg som et tegn på, at sygdommen ikke har været alvorlig.

Derudover er en stor del af de børn, der blev indlagt med corona, indlagt af andre årsager end corona. SSI anslår, at 50 procent af de coronarelaterede indlæggelser blandt børn ikke skyldtes corona.

85 børn i alderen 0-15 år har fra 15. december til 15. februar modtaget intensiv behandling. Det er dog kun en håndfuld af dem, der reelt har været indlagt på intensiv.

Ifølge Steen Ethelberg er billedet fortsat, at det er blandt den ældste del af befolkningen, at de alvorlige sygdomstilfælde med corona befinder sig.

- Billedet, vi hele tiden har haft, er, at den alvorlige sygdom er i de ældre aldersgrupper. Det er der ikke blevet ændret på. Der er tegn på, at omikron har givet et mildere forløb end tidligere, siger han.

Et barn er i perioden død med corona. Det vurderes, at barnet ikke døde som følge af virusset.

/ritzau/