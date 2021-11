SSI: Ny variant kan være første konkurrent til dominerende Delta

Coronavarianten Omikron banker på Danmarks dør, og måske er den her allerede.

To coronasmittede mistænkes for at have den særlige variant, som er under lup, da den ser ud til at kunne konkurrere med Delta-varianten, der er dominerende i Danmark.

Det siger Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut (SSI).

Han pointerer, at der løbende kommer nye mutationer og nye coronavarianter, hvilket seruminstituttet følger med i.

- Det, vi har holdt meget øje med, er, hvorvidt de (mutationer og varianter, red.) har set ud til at kunne konkurrere med Delta. Det har der ikke været nogen, der har kunnet for alvor før nu.

- Det ser i det sydafrikanske foreløbigt ud til, at Omikron kan konkurrere med Delta, og det er det, der gør, at både vi og internationalt er meget bekymrede, siger han.

Meget er endnu uvist om varianten. Blandt andet vides det ikke, om den giver andre symptomer end det oprindelige virus.

Den har dog en lang række mutationer, og flere sidder i et område, hvor mutationer tidligere har vist sig at nedsætte virussets følsomhed over for vacciner.

Andre mutationer sidder et sted, der kan gøre virusset mere smitsomt.

Det er ikke endeligt bekræftet, at de to personer i Danmark er smittet med varianten, men indledende PCR-analyser har vist mutationer, der kendetegner Omikron.

- Det gør sammen med rejsehistorikken fra Sydafrika, at vi går stærkt ud fra, at de to tilfælde her er Omikron, siger Henrik Ullum.

Virusvarianten blev først fundet i det sydlige Afrika, men er siden bekræftet i en række lande, herunder i Storbritannien, Tyskland og Belgien.

SSI antager i øjeblikket, at de to mistænkte danske tilfælde er de første inden for landets grænser.

- Men vi kigger efter, om der eventuelt skulle være tidligere tilfælde, siger SSI-direktøren.

Det gør myndighederne ved at se på personer med en rejsehistorik og et positivt PCR-testsvar fra de seneste ti dage for at se, om der kan gemme sig andre mulige Omikron-tilfælde.

Da Omikron bekymrer myndighederne, bliver ikke alene nære kontakter smitteopsporet og bedt om at gå i isolation.

Det gælder både kontakter i 2. og 3. led, som anbefales at være i isolation, indtil der foreligger et negativt PCR-testsvar tidligst på sjettedagen.

De to personer, der potentielt er smittet med Omikron-varianten, er ikke indlagt, men i isolation hjemme.

/ritzau/