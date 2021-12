SSI: Omikron kan blive dominerende variant i denne uge

Stigningen i antallet af registrerede smittetilfælde med virusvarianten Omikron fortsætter.

Mandag oplyser Statens Serum Institut (SSI) at antallet af smittede ventes at stige til over 10.000 om dagen. Mandag blev der registreret 7799 nye smittetilfælde.

Samtidig oplyser SSI, at det forventes at Omikron vil blive den dominerende variant i midten af den kommende uge.

Mandag er det samlede antal registrerede tilfælde med Omikron-varianten på 3447. Det er 966 flere end søndag, hvor tallet var 2471.

Antallet af nye tilfælde er steget hver dag den seneste uge.

Samtidig er en større og større andel af de konstaterede tilfælde af covid-19 med Omikron-varianten. Den 1. december udgjorde de 1,7 procent af alle positive PCR-test, mens de den 9. december udgjorde 10,2 procent.

Tilfældene med Omikron er især udbredte i aldersgruppen 20-29, hvor over en tredjedel af tilfældene er fundet.

De første to tilfælde i Danmark blev bekræftet 28. november, efter at de smittede var indrejst til Danmark fra Sydafrika. Siden er smitten med coronavarianten steget herhjemme.

/ritzau/