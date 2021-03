SSI påminder 35.000 sårbare borgere om at bestille vaccinetid

Borgere, som har fået invitation til en vaccine, men ikke har booket en tid, får snart en påmindelse i e-Boks.

Omkring 35.000 sårbare borgere har endnu ikke bestilt en tid til at få en coronavaccine, selv om de har fået en invitation til det.

Derfor sender Statens Serum Institut (SSI) en påmindelse via e-Boks til borgerne, hvor de bliver bedt om at få booket en tid hurtigst muligt. Det oplyser SSI til TV2 Østjylland.

De pågældende borgere er i gruppe 5, som omfatter personer i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus.

- For at være på den sikre side, så vil alle i gruppe 5, der endnu ikke har booket en tid eller påbegyndt vaccinationen, få et brev fra os - senest i løbet af næste uge, siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør for Testcenter Danmark under Statens Serum Institut, i en skriftlig kommentar til TV2 Østjylland.

Det tyder ifølge Statens Serum Institut ikke på, at en fejl skulle være skyld i, at der på landsplan er 35.000 borgere i gruppe 5, som mangler at bestille tid til en vaccination.

- Statens Serum Institut har ikke viden om, at der er personer i gruppe 5, der ikke har fået en invitation til en vaccine, siger Anne-Marie Vangsted til TV2 Østjylland.

Mandag er status på vaccinationsindsatsen i Danmark, at i alt 636.664 personer har fået mindst et stik med en coronavaccine.

316.068 personer har fået begge stik og er dermed færdigvaccinerede. Det svarer til 5,4 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år er blevet tilbudt en vaccine senest 25. juli.

/ritzau/