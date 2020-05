SSI peger på dusinvis af smitterisici ved store forsamlinger

I en rapport om risici ved større forsamlinger kommer Statens Serum Institut med en række rejste flag.

Det kan have lange udsigter, at forsamlingsforbuddet bliver hævet mærkbart, og at forlystelsesparker, diskoteker, koncerter og legelande får lov at genåbne.

I en rapport fra Statens Serum Institut, SSI, der beskriver smitterisikoen ved de ting, bliver en lang række problemer opridset. Rapporten er afleveret til partilederne forud for onsdagens forhandlinger om yderligere genåbning.

- Der er stadig flere rapporter og eksempler, der beskriver større antal smittede i bestemte situationer. Der er blandt andet set eksempler på supersmitteevents i forbindelse med kirkearrangementer, transport, tilskuere til fodboldkampe og privatarrangementer.

- Generelt gælder, at forsamlinger øger risikoen for smittespredning og at denne øges med størrelsen af forsamlingerne, skriver Statens Serum Institut.

Rapporten opremser en lang række faktorer, blandt andet at det ved større forsamlinger ofte er forskellige kontaktnetværk, der mødes og dermed kan smitte hinanden.

For forlystelsesparker kan det være svært at overholde afstandskrav, der er afgørende for spredningen af coronavirus. Samtidig forventes mere skrig og sang samt bevægelse, der gør, at man kan komme ind i andre menneskers "sky".

- Det vides også, at der tales højere i situationer med baggrundsstøj eller musik, og en højere stemmeføring vil sprede dråber længere end ved normal tale, skriver SSI.

For diskoteker, spillesteder og natteliv gælder det samme. Og at det vil være svært at holde hygiejnen ved baren, toilettet og så videre.

- Det må derudover forventes, at alkohol mindsker sandsynligheden for overholdelse af fysisk afstand og hygiejnetiltag, skriver SSI.

Legelande bærer risiko for smitte, fordi børn har svært ved at holde fysisk afstand, og det vil være svært at opretholde hygiejneråd, når det kommer til "legetøj, boldrum, klatrestativer med videre".

Når det kommer til at lempe forsamlingsforbuddet understreger SSI, at det vil være svært at sætte en øvre grænse, da risikoen vil svinge alt efter forsamlingens art.

- Eksempelvis vil en vejfest medføre mindre risiko for kontakter på tværs af netværket end en begivenhed, der tiltrækker personer fra mange landsdele, skriver SSI.

Instituttet peger på, at det kan være en mulighed at lave et differentieret forsamlingsforbud. Så forsamlinger, der dækker over en gruppe, der kender hinanden, må være større end grupper, hvor fremmede mødes.

- For skoler og arbejdspladser vil det (en lempelse red.) i høj grad medføre en øgning i antallet af kontakter inden for samme kontaktnetværk, og i mindre grad på tværs af kontaktnetværk set i forhold til for eksempel større forsamlinger til koncerter med videre.

- Grænsen kan eksempelvis hæves til 30 eller 50 personer for disse områder, skiver SSI.

/ritzau/