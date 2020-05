SSI-rapport advarer om risiko ved at åbne grænserne

En grænseåbning kan medføre, at smittede personer rejser ind og starter nye smittekæder, fastslår SSI-rapport

En åbning af grænserne er et stort ønske fra de borgerlige partier og De Radikale. Forud for forhandlinger om en yderligere genåbning kommer der dog en advarsel i en ny rapport fra Statens Serum Institut (SSI).

I rapporten påpeger SSI, at en åbning af grænserne kan medføre, at smittede personer vil rejse ind i landet og derved kunne starte nye smittekæder. Det kan få betydning for smittetrykket i Danmark.

- Det kan også betyde, at der kommer flere mennesker til ferieområder, og dette vil give øget risiko, for at eksisterende smitte kan spredes, hedder det i rapporten.

Statens Serum Institut kan dog ikke regne risikoen ved at åbne grænsen konkret ud.

- Størrelsen af risiko for introduktion af nysmitte vil være afhængigt af Covid-19 forekomsten i de lande, som personerne kommer fra.

- Da forekomsten af smittede dels kan variere i forskellige regioner i de enkelte lande, dels kan variere over tid, er det ikke muligt kvantitativt at forudsige, hvilken effekt grænseåbninger vil have på smitteforekomsten i Danmark, hedder det i rapporten.

Rapporten er tænkt som den afgørende rettesnor for de forhandlinger, der bliver indledt på Christiansborg onsdag. Her skal statsminister Mette Frederiksen (S) og lederne af Folketingets partier enes om en yderligere genåbning.

På forhånd har grænserne og turistindustrien været fokuspunkter. Flere partier havde håbet på et klart grønt lys til at åbne grænserne. Men det kan SSI ikke give, fordi usikkerheden ved beregningerne er for stor.

En løsning, som har været i spil, er i stedet for en total åbning af grænserne i stedet at åbne for turister med et lejebevis på et sommerhus i Danmark. Det kan begrænse antallet af eksempelvis norske og tyske turister i sommerlandet.

Statens Serum påpeger samtidig i rapporten, at der venter en helt særlig sommer i Danmark:

- Den forestående sommerferie vil være anderledes end tidligere sommerferier, hvor det alt andet lige forventes, at langt størstedelen af befolkningen vil holde ferie i Danmark.

- Det forventes derfor, at sommerferien vil ændre på den generelle adfærdsstruktur, hvor flere mennesker vil transportere sig rundt i Danmark, og vil opholde sig i turistområderne.

- Det vil øge opblanding (f.eks. introduktion af smitte i områder med lav smitte) samt ændre kontakterne på tværs af kontaktnetværk, hedder det i rapporten.

Trods de fine tal for indlæggelser og patienter i intensivbehandling kan rapporten dermed ses som en påmindelse om forsigtighed for politikerne før forhandlingerne onsdag.

Ligesom med grænserne har SSI dog svært ved at vurdere effekten af de mange danske sommerturister.

- Hvor stor denne effekt bliver, er der betydelig usikkerhed om, givet situationens ekstraordinære karakter. Der findes ikke data på lignende hændelser, som kan bruges i estimaterne af opblandingseffektens størrelse, hedder det i rapporten.

Den peger samtidig på, at smitte i skoler, institutioner og arbejdspladser i sommerferien blive mindre. Derudover ser man normalt også en nedgang i smitte med luftvejsinfektioner i sommerperioden.

/ritzau/